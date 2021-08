PSG (Paris Saint-Germain) bei Stade Brest gefordert: Die Ligue 1 live im TV und LIVE-STREAM

PSG trifft in der Ligue 1 auf Brest. Es könnte zum ersten Einsatz von Messi kommen. Goal verrät Euch, wo und wie Ihr das Duell live verfolgen könnt.

Am 20. August könnt es so weit sein. Lionel Messi könnte das erste Mal in seiner Karriere im Profibereich das Trikot eines anderen Vereins als das des FC Barcelona überstreifen. Paris Saint-Germain ist dieser Verein. Nach seiner Verpflichtung wirkte er gegen RC Straßburg (4:2) nicht mit. Aber auch ein Einsatz gegen Stade Brest könnte eventuell zu früh kommen. Neben Messi wird wohl auch Neymar erneut fehlen. Um 21 Uhr empfängt Brest PSG.

PSG hielt sich bislang schadlos, zwei Spiele, zwei Siege, 6:3 Tore. Auf dem Papier dürfte Brest keine Herausforderung für das Pariser Starensemble sein. Neben Messi und Neymar bleibt auch Neuzugang Sergio Ramos weiter außen vor. Lediglich Achraf Hakimi und Georginio Wijnaldum stehen von den Neuzugängen gegen Brest zur Verfügung. Denn Gianluigi Donnarumma stand schon gegen Straßburg nicht zwischen den Pfosten, gegen Brest wird wohl erneut Keylor Navas das Tor hüten.

PSG bei Stade Brest: Das Ligue-1-Duell im Überblick

Wettbewerb Ligue 1 | 3. Spieltag Begegnung Stade Brest vs. PSG Anpfiff 20. August - 21 Uhr Ort Stade Francis-Le Ble (Brest, Frankreich)

PSG bei Stade Brest - wo wird die Ligue 1 im TV und LIVE-STREAM übertragen?

Die Ligue 1 wird in Deutschland nicht im Free-TV übertragen. DAZN konnte sich die vollumfänglichen Rechte an der französischen Liga sichern und ist für die Übertragung der Partien verantwortlich.

Die Streamingplattform zeigt jede der Top-Partien der Ligue 1 live. So auch das Aufeinandertreffen von Brest und PSG. Als Kommentator wird David Ploch durch den Abend führen. Als Experte steht ihm Alexis Menuge zur Seite.

Um die Übertragung der Partie auf Euren Bildschirm zu bekommen, ist lediglich eine stabile Internetverbindung nötig. Außerdem sollte Euer Gerät der Wahl internetfähig sein. Das können Euer Handy, Laptop oder auch das Smart-TV-Gerät sein. Das ganze Angebot ist allerdings kostenpflichtig. Hier erfahrt Ihr, wie die Modalitäten bei DAZN aussehen.

PSG bei Stade Brest: Die letzten Aufeinandertreffen in der Ligue 1

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis 21.12.2012 Stade Brest Paris Saint-Germain 0:3 18.05.2013 Paris Saint-Germain Stade Brest 3:1 09.11.2019 Stade Brest Paris Saint-Germain 1:2 09.01.2021 Paris Saint-Germain Stade Brest 3:0 23.05.2021 Stade Brest Paris Saint-Germain 0:2

Die Ligue 1 in voller Länge auf DAZN

Wie erwähnt ist DAZN für die Übertragung der Ligue-1-Partien verantwortlich. Allerdings gibt es auch für Fans des deutschen Fußballs einiges auf der Streamingplattform. Samstags zeigt DAZN ab 17.30 Uhr eine Highlight-Show der Nachmittagspartien der Bundesliga. Zudem konnte sich der Streaminganbieter die Übertragungsrechte an mehreren ausgewählten Bundesliga-Begegnungen sichern, die in voller Länge bei DAZN ausgestrahlt werden.

Neben der Bundesliga und der Ligue 1 finden sich auch die spanische LaLiga oder die italienische Serie A im Angebot wieder. Aber auch andere Sportarten kommen nicht zu kurz. American Football, Basketball, Handball und vieles mehr: Ihr habt die Qual der Wahl.

Das ganze Rundum-Sorglos-Paket ist allerdings nicht kostenlos. Bei einem monatlichen Abonnement wärt Ihr mit 14,99 Euro monatlich dabei. Ihr könnt aber auch ein Jahresabo abschließen, welches bei einmalig 149,99 Euro liegt. Umgerechnet sind das ungefähr 12,50 Euro im Monat. Solltet Ihr das Ganze testen wollen, könnt Ihr das mit dem kostenlosen Probemonat tun. Diesen findet Ihr hier.

PSG bei Stade Brest live - TV-Übertragung und LIVE-STREAM in der Übersicht

Free-TV - Pay-TV DAZN LIVE-STREAM DAZN

PSG bei Stade Brest heute LIVE im TV und STREAM - die möglichen Aufstellungen der Teams

Mögliche Aufstellung Stade Brest:

Bizot - Pierre-Gabriel, Chardonnet, Brassier, Uronen - Magnetti, Mbock - Honorat, Faivre, Cardona - Mounie

Mögliche Aufstellung Paris Saint-Germain:

Navas - Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo - Embimbe, Danilo, Wijnaldum - Draxler, Icardi, Mbappe