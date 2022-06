PSG steigt offenbar aus dem Rennen um Ousmane Dembele aus

Nächste spektakuläre Wendung im Rennen um Ousmane Dembele: Mit PSG verabschiedet sich offenbar ein Hochkaräter aus dem Wettbieten.

Der Wechsel von Ousmane Dembele zu Paris Saint-Germain ist offenbar geplatzt. Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, ist PSG aus dem Rennen um den Offensivspieler ausgestiegen. Demnach hat sich der designierte sportliche Leiter Luis Campos gegen eine Verpflichtung ausgesprochen und möchte lieber in andere Mannschaftsteile investieren. Dembele galt als einer der Wunschspieler von Superstar Kylian Mbappe, der jüngst seinen Vertrag an der Seine verlängerte.

Damit hat der 25 Jahre alte Dembele laut Berichten des Blattes noch zwei Optionen auf dem Tisch liegen: einen Verbleib beim FC Barcelona oder aber einen Wechsel zum FC Chelsea. Die Blues sollen dem früheren Dortmunder bereits ein hochdotiertes Angebot vorgelegt haben, samt Vierjahresvertrag und üppigem Handgeld.

Ousmane Dembele: Wiedervereinigung mit Thomas Tuchel?

Bei Chelsea würde Dembele auf seinen früheren BVB-Coach Thomas Tuchel treffen, unter dem der Flügelspieler zu einem der besten Spieler in der Bundesliga reifte. Chelsea darf nach dem abgeschlossenen Verkauf des Klubs inzwischen auch wieder auf dem Transfermarkt tätig werden.

Aber auch ein Verbleib in Barcelona ist in der Causa Dembele noch nicht völlig ausgeschlossen. Die Katalanen haben Dembele ein Vertragsangebot unterbreitet, das dieser jedoch bislang nicht angenommen hat. Durch die Absage von PSG könnte es unter Umständen noch einmal zu einer Wendung kommen, Barca-Trainer Xavi gilt als großer Fans des Spielers und integrierte Dembele nach dem gescheiterten Verkauf im WInter wieder in der Mannschaft.