Das erste Champions-League-Spiel im Trikot für PSG von Lionel Messi? Alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei Goal.

Am 15. September um 21:00 Uhr ist PSG (Paris Saint-Germain) in der CL-Gruppenphase beim FC Brügge zu Gast.

Dieses Spiel markiert auch das erste Mal, dass ein gewisser Lionel Messi für einen anderen Klub als den FC Barcelona in der Champions League an den Start geht. Ein ungewohntes Bild, das v.a. vielen Barca-Fans noch Bauchschmerzen bereiten könnte.

Beide Teams trafen in der Champions League bereits vor zwei Jahren aufeinander. Dabei konnte sich beide Male PSG durchsetzen, ein 1:0 sowie ein 5:0-Sieg stehen dabei zu Buche. Beide Mannschaften sind Teil der "Todesgruppe A", der diesjährigen Champions League - Saison.

Zu PSG und dem FC Brügge gesellen sich nämlich noch RB Leipzig und Manchester City hinzu. Bei den Belgiern wird man sich also wahrscheinlich kaum mehr als minimale Außenseiterchancen auf ein Weiterkommen machen. Trotzdem muss Paris aufpassen, damit der FC Brügge nicht schon im ersten Spiel zum Stolperstein wird. Denn in dieser Gruppe ist das Verschenken von Punkten praktisch verboten.

Hier bei Goal bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung von FC Brügge vs. Paris Saint-Germain im TV und LIVE-STREAM.

FC Brügge vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung FC Brügge vs. PSG (Paris Saint-Germain) Wettbewerb Champions League - Gruppenphase Anpfiff 15.09. - 21:00 Uhr Spielort Jan-Breydel-Stadion (Brügge)

FC Brügge vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live: Die Partie im Free-TV

Leider gibt es schlechte Nachrichten für alle, die das Spiel im TV verfolgen wollen. Im frei empfangbaren deutschen Fernsehen wird die Partie nicht zu sehen sein. Nur das Finale der Königsklasse ist noch als Livespiel im klassischen TV zu sehen.

FC Brügge vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live: Der LIVE-STREAM zum Spiel

Wer die vollen 90 Minuten des Spiels jetzt live erleben möchte, der muss vom TV zum LIVE-STREAM ausweichen. Fast die komplette Champions League wird ab dieser Saison vom Streamingdienst DAZN gezeigt. Das bedeutet eben auch, dass die Spiele dann ausschließlich im LIVE-STREAM gezeigt werden. Verfügt Ihr also schon über ein Abo bei DAZN könnt Ihr dort ganz einfach ab 21:00 das Spiel mit Kommentator Oliver Forster live verfolgen. Wer noch nicht genau weiß wie DAZN funktioniert, oder was es dort noch zu sehen gibt, dem wird hier geholfen.

Wie oben beschrieben handelt es sich dabei um einen Streamingdienst, der sein Programm im Internet per LIVE-STREAM zeigt. Ein internetfähiges Gerät, egal ob Smartphone, Smart-TV oder Tablet ist also Voraussetzung, um live dabei sein zu können.

FC Brügge vs. PSG (Paris Saint-Germain) im LIVE-STREAM: DAZN zeigt das Spiel

Um Zugang zum LIVE-STREAM für die Partie FC Brügge vs. PSG zu bekommen müsst Ihr jetzt noch ein kostenpflichtiges Abo bei DAZN abschließen. Dabei gibt es zwei Modelle. Entweder Ihr zahlt 14,99€ pro Monat im Monatsabo, oder Ihr holt Euch gleich ein Jahresabo für 149,99€.

Damit bekommt Ihr nicht nur Zugriff auf den Großteil der Champions League, sondern könnt ebenfalls La Liga, Serie A, Ligue 1 und viele Spiele der Bundesliga live verfolgen. Dazu gesellen sich noch die NBA und NFL, so wie viele Liveübertragungen aus den Sportarten Tennis, Darts, Boxen u.v.m. Wer sich jetzt noch selbst ein Bild machen will, der kann einfach das Angebot des Gratismonats nutzen. So könnt Ihr ganz unverbindlich in das riesige Angebot von DAZN hineinschnuppern.

FC Brügge vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live: Der LIVE-TICKER von Goal

Wer nicht live vor dem Bildschirm dabei sein kann, der kann einfach auf unseren LIVE-TICKER von Goal zurückgreifen. Sobald auf dem Spielfeld irgendetwas passiert, könnt Ihr es im LIVE-TICKER nachlesen.

So verpasst Ihr also nichts von der Partie Brügge vs. Paris Saint-Germain. Den Link zum LIVE-TICKER findet Ihr hier.

FC Brügge vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften.

Eine Stunde vor Spielbeginn werden die Aufstellungen der Teams bekanntgegeben. Dann könnt Ihr sie hier finden.

FC Brügge vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live: Die Übertragung des Spiels im Überblick