PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der Champions League

Paris Saint-Germain empfängt heute in der Champions League den FC Bayern. Goal liefert alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Bewährungsprobe für den FC Bayern! Der Titelverteidiger spielt am heutigen Dienstag, 13. April, bei Paris Saint-Germain um den Einzug ins Halbfinale der Champions League. Das Viertelfinal-Rückspiel wird um 21 Uhr im Parc des Princes angepfiffen.

Schafft der FC Bayern noch die Wende? Nach dem 2:3 im Hinspiel gegen PSG steht der Rekordmeister vor dem Aus. Um noch ins Halbfinale einzuziehen, benötigt er einen Sieg mit zwei Toren Unterschied, bei vier selbst erzielten Toren würde auch ein Sieg mit einem Tor Differenz reichen.

Bayern-Trainer Hansi Flick stehen Robert Lewandowski, Niklas Süle sowie der an Corona erkrankte Serge Gnabry auf jeden Fall nicht zur Verfügung. Flick hofft, dass seine Mannen heute PSG-Stürmer Kylian Mbappe besser in den Griff bekommen als im Hinspiel, als der Franzose zwei Tore erzielte.

"Wir werden ganz normal in das Spiel gehen. Wir wollen sehr schnell auf unser erstes Tor drängen, aber nicht von Beginn an mit der Brechstange agieren", sagte Thomas Müller in der gestrigen Pressekonferenz.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern: Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung der Champions League im TV und im LIVE-STREAM. Zudem findet Ihr hier zirka eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern heute live sehen: Das Spiel der Champions League im Überblick

Begegnung Paris Saint-Germain - FC Bayern München Wettbewerb Champions League (Viertelfinale, Rückspiel) Datum Dienstag, 13. April, 21 Uhr Ort Parc des Princes, Paris

PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern: Die Champions League heute live im TV verfolgen

Die Rechtesituation für die Champions League gestaltet sich für das Viertelfinale wie folgt: Die beiden Rechteinhaber Sky und DAZN dürfen an jedem Tag ein Spiel live und exklusiv zeigen. Der Pay-TV-Sender Sky entschied sich via Erstwahlrecht, heute PSG gegen den FC Bayern zu zeigen.

Eine Übertragung im Free-TV wird es nicht geben.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern heute live im TV: Die Übertragung auf Sky

Los geht es auf Sky Sport 1 (HD) und Sky Sport 2 (HD) mit der Vorberichterstattung bereits um 19.30 Uhr. Moderator Michael Leopold und die Experten Dietmar Hamann und Erik Meijer werden Euch im Rahmen der Sendung "Dienstag der Champions" mit Analysen auf den Champions-League-Abend vorbereiten.

Das Spiel PSG gegen den FC Bayern kommt dann auf Sky Sport2 (HD) mit Kommentator Wolff Fuss. Zudem gibt es auf Sky Sport 2 (HD) eine Konferenz mit dem Parallelspiel FC Chelsea gegen den FC Porto.

Um die Partie auf Sky sehen zu können, braucht Ihr jedoch ein Abo bei dem Pay-TV-Anbieter. Hier findet Ihr eine Übersicht mit den aktuellen Angeboten.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern heute live: Die Champions League heute im LIVE-STREAM verfolgen

Sky hat auch die Übertragungsrechte für das Internet am Spiel PSG gegen den FC Bayern. Der Bezahlsender bietet Euch zur Übertragung auf Eurem Tablet, Smartphone oder Laptop zwei Alternativen an.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern: Das Spiel der Champions League heute live im LIVE-STREAM mit Sky Go

Gute Nachricht für alle Sky-Kunden! Sky Go ist bereits im Preis Eures Vertrages inbegriffen. Um Sky Go nutzen zu können, müsst Ihr Euch nur die passende App für Euer Endgerät downloaden.

Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Installation von Sky Go für iOS, Anroid oder den Desktop.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern: Das Spiel der Champions League heute live im LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Ihr wollt keinen langfristigen Sky-Vertrag abschließen? Dann empfehlen wir Euch Sky Ticket. Dieses kann spontan gebucht werden und ist jederzeit wieder kündbar.

Um PSG gegen den FC Bayern als Einzelspiel sehen zu können, müsst Ihr entweder das Paket "Supersport Jahr" oder "Supersport Monat" abschließen. Infos zu Preisen und Inhalten der unterschiedlichen Pakete bekommt Ihr HIER.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern heute live im TV und STREAM sehen: Die Aufstellung

Welche Elf schickt Bayern-Trainer Hansi Flick heute aufs Feld? Das wird etwa eine Stunde vor Spielbeginn feststehen, wenn beide Teams ihre Aufstellung offiziell bekanntgeben müssen. Ist dies passiert, erfährt Ihr an dieser Stelle die Aufstellungen.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern heute: Die Highlights der Champions League bei DAZN

Ihr konntet das Spiel nicht sehen oder wollt noch einmal die Höhepunkte sehen? DAZN hat am späten Abend die Highlighs in seiner Mediathek parat. Zudem könnt Ihr bei dem Streamingdienst PSG gegen den FC Bayern ab 0 Uhr im Re-Live sehen.

DAZN zeigt neben der Champions League auch ausgewählte Spiel der Bundesliga und die komplette Europa League live. Um auf das vielfältige Angebot zugreifen zu können, benötigt Ihr ein Abo. Dieses ist für 11,99 Euro pro Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo zu erhalten. Neukunden können DAZN einen Monat lang kostenlos testen. Danach gelten bei Gefallen die bereits beschriebenen Abo-Tarife.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern heute im LIVE-TICKER

Goal bietet zum Spiel PSG gegen den FC Bayern einen umfangreichen LIVE-TICKER an. Dort gibt es neben zeitnahen Infos aus Paris noch jede Menge interessante Statistiken zum Spiel.

Hier geht's zum LIVE-TICKER PSG vs. FC Bayern

PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen im Überblick