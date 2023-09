Operation in Finnland! PSG-Star fällt bis zu vier Monate lang aus

Die anhaltenden Oberschenkelprobleme sorgen dafür, dass Nuno Mendes unters Messer muss.

WAS IST PASSIERT? Frankreichs Meister PSG muss noch lange auf Linksverteidiger Nuno Mendes verzichten. Wie der Klub offiziell mitteilte, wird sich der Portugiese am Freitag in Finnland einer Operation an seinem lädierten Oberschenkel unterziehen. Die Ausfallzeit bezifferte PSG auf bis zu vier Monate.

WAS IST DER HINTERGRUND? Mendes fehlt den Parisern wegen der Oberschenkelverletzung bereits seit Mai. Da die bisherige Behandlung nicht den gewünschten Effekt hatte, folgt nun also der operative Eingriff bei einem Spezialisten.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Mendes spielt seit 2021 für PSG, damals kam er auf Leihbasis von Sporting CP. Im Sommer 2022 verpflichtete der Ligue-1-Verein ihn für 38 Millionen Euro Ablöse dauerhaft. Mendes' Vertrag an der Seine läuft bis 2026.

WIE GEHT ES WEITER? Trainer Luis Enrique bieten sich zwei Möglichkeiten, den 21-jährigen Stammspieler zu ersetzen: Ex-Bayern-Star Lucas Hernandez kann als Linksverteidiger spielen und der eigentlich aussortierte Layvin Kurzawa könnte neue Bewährungschancen erhalten.

Am Samstag trifft der Champions-League-Gegner des BVB in der Liga auf Clermont Foot.