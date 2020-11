Neymar, Kylian Mbappe und Thomas Tuchel: PSG-Sportdirektor Leonardo spricht Klartext

PSG-Sportdirektor Leonardo spricht Klartext in Sachen Zukunft von Neymar, Kylian Mbappe oder Trainer Thomas Tuchel.

Der Vertrag von Starstürmer Neymar bei läuft 2022 aus. Sportdirektor Leonardo bestätigte nun, dass der Verein die Vertragsverhandlungen wieder aufgenommen habe. Gleiches gilt auch für Angel di Maria und Kylian Mbappe. Shootingstar Moise Kean muss den Verein dagegen wohl am Ende der Saison wieder verlassen.

"Wir haben Verhandlungen mit Neymar, Mbappe und di Maria aufgenommen, um ihre Verträge zu verlängern", sagte Leonardo bei Telefoot. Der Brasilianer gab auch an, dass die Pariser große finanzielle Einbußen hinnehmen mussten. "Wir befinden uns in einer schwierigen Situation, es ist wirklich nicht leicht, aber wir reden mit Mbappe und Neymar."

Superstar Neymar hat in Paris noch einen Vertrag bis 2022, will aber vermutlich in der Hauptstadt Frankreichs bleiben, nachdem er 2017 für 222 Millionen Euro vom losgeeist wurde. Bei Mbappe ist dagegen nicht klar, ob er weiter für Paris spielen möchte. "Wir wollen herausfinden, was er wirklich will", sagte Leonardo.

Auch Julian Draxlers Vertrag läuft aus, laut Leonard will PSG den 27-jährigen Nationalspieler gerne halten. "Wir reden auch mit ihm, in den kommenden Wochen werden wir die Gespräche intensiveren", kündigte der Sportdirektor an.

PSG: Keine Kaufoption für Moise Kean

Keine Zukunft hat hingegen Moise Kean. Der 20-Jährige ist vom nur ausgeliehen, überzeugte aber bisher mit sieben Saisontore. Zum Leidwesen von PSG gibt es jedoch keine Kaufoption für den treffsicheren Italiener.

"In ist es mit Kaufoptionen nicht so einfach. Und wenn wir eine Option hätten, wäre sie so hoch, dass wir sie uns nicht leisten könnten", gestand der PSG-Sportdirektor. Trotzdem kündigte er an, dass er mit den Toffees in der Zukunft Verhandlungen führen wolle.

Noch wichtiger sei im Moment aber die aktuelle Situation. Die Pariser stehen nach der Niederlage in Leipzig in der (Hier geht es zu den Highlights im Video!) weiter bei nur drei Punkten und müssen sich mächtig strecken. Zudem kritisierte Trainer Thomas Tuchel seinen Verein, dass das Transferfenster nicht optimal genutzt wurde.

PSG: Leonardo kritisiert und stützt Thomas Tuchel

Leonardo, dessen Verhältnis mit Tuchel ohnehin nicht gut ist, war dies ein Dorn im Auge, wie er auch unverblümt zugab. "Wir haben das nicht gemocht. Das war seine Meinung, dem Klub hat es nicht gefallen, dass offen darüber diskutiert wurden", sagte der Sportdirektor.

Die Gespräche darüber wurden aber inzwischen hinter verschlossene Türen verlegt. Tuchel selbst sitzt entgegen anders lautender Medienberichte aus offenbar jedoch weiter fest im Sattel.

"Die Wahrheit ist, dass wir nie darüber nachgedacht haben, nach einem neuen Coach zu suchen. Jeder beneidet den PSG-Trainer. Viele Leute würden es gerne sein. Wir müssen den Trainer unterstützen", sagte Leonardo.