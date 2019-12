PSG: Neymar erklärt seinen neuen Torjubel

Neymar hat wenig Lust, immer Gegenstand von Diskussionen und Kontroversen zu sein. Darauf spielt er mit seinem neuen Jubel an.

Starstürmer Neymar von Frankreichs Meister hat über seinen neuen Torjubel gesprochen. Er zelebrierte ihn beim 5:0 in der Champions League gegen Galatasaray am Mittwoch erstmals und legte dabei den Finger auf die Lippen, während er mit dem Kopf nickte. Für den Brasilianer ist das vor allem eine Botschaft an seine Kritiker und eine Anspielung auf die Berichterstattung um seine Person.

Neymar, der gegen Galatasaray zum zwischenzeitlichen 3:0 genetzt hatte, sagte bei Esporte Interativo: "Jeder möchte sich wegen mir aufregen. Ich habe über den neuen Jubel mit meinen Freunden gesprochen. Es geht darum, alles zu vergessen, weniger zu sprechen und mehr zu spielen."

Neymar wechselte vom zu PSG

Rund um Neymar gibt es immer wieder Schlagzeilen. Zuletzt hatte Gegenspieler Andy Delort vom HSC Montpellier dem Angreifer nach dem Duell mit PSG (1:3) in der Ligue 1 mangelnden Respekt und eine Provokante Spielweise vorgeworfen.

2017 war Neymar für die Weltrekordablöse von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona nach Paris gewechselt. In diesem Sommer strebte er eine Rückkehr an, diese kam nach einer zähen Transfersaga aber nicht zustande. Ein Bekenntnis zu seinem aktuellen Klub vermied er in dieser Woche: "Es ist egal, wo ich bin - ich brauche nur einen Ball, zwei Tore und Mannschaftskameraden."