PSG: Neymar mag Tweet, der Kylian Mbappé kritisiert

Gibt es bei PSG bereits erste Spannungen? Auslöser könnte ein Tweet sein, der die Verteilung des ersten Elfmeterschützen kritisiert.

Trotz des perfekten Saisonstarts in der Ligue 1 mit zwei klaren Siegen (5:0 gegen Clermont Foot und 5:2 gegen Montpellier) bahnt sich bei Paris Saint-Germain in der noch jungen Saisonphase bereits Ärger an.

Der Grund: Starstürmer Neymar likete mit seinem offiziellen Account einen Tweet, in dem kritisiert wurde, dass sein Sturmpartner Kylian Mbappé zum ersten Elfmeterschützen des französischen Meisters aufgestiegen ist. 2021/22 war noch der Brasilianer für PSG vom Punkt angetreten.

In dem Post des Users @Neymargiabr steht Folgendes: "Offensichtlich ist das eine Vertragsangelegenheit, denn bei keinem Verein der Welt wäre Neymar der zweite Elfmeterschütze - bei keinem. Es scheint, als gehörte Mbappe wegen dessen Vertragsverlängerung jetzt PSG!!!"

Mbappé verlängerte vor einigen Wochen nach langem Hickhack seinen Kontrakt bei PSG. Dabei sollen ihm umfassende Privilegien eingeräumt worden sein.

Gegen Montpellier verschoss der Weltmeister in der 23. Spielminute einen Strafstoß. 20 Minuten später gab es wieder Elfmeter für PSG. Diesmal trat Neymar an und verwandelte sicher.

Der Brasilianer zeigte sich mit drei Ligatoren bisher in blendender Verfassung, während Mbappé erst bei einem Saisontreffer steht. Diesen bejubelte er gegen Montpellier nicht einmal und wirkte auch sonst zeitweise lustlos.