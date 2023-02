PSG: Neymar will angeblich auch ohne Lionel Messi bleiben

Wie geht es bei PSG mit den Superstars weiter? Während Lionel Messi mit einem Abschied in Verbindung gebracht wird, will Neymar wohl bleiben.

WAS IST PASSIERT? Neymar will angeblich seinen Vertrag bei Paris Saint-Germain erfüllen, auch wenn ihn sein Klub wohl loswerden will und Lionel Messi unter Umständen den Verein verlässt. Das berichtet L'Équipe.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bis 2025 ist Neymar, der aktuell am Knöchel verletzt ist, an PSG gebunden, und er will auch bis dahin in der französischen Hauptstadt bleiben. Sein großes Ziel ist dem Bericht zufolge weiterhin der Gewinn der Champions League mit den Parisern - und er will es den vielen Kritikern noch einmal zeigen.

Messi kann im kommenden Sommer entscheiden, ob er PSG nach zwei Jahren verlässt oder in Frankreich weitermacht. Neymars Wille, bei PSG weiterzumachen, soll vom weiteren Karriereweg des Argentiniers unabhängig sein.

DIE BILDER ZUR NEWS:

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Neymar ist weiterhin der teuerste Fußballer der Welt, was die Ablösesumme angeht. 2017 wechselte er für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu PSG.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der aktuellen Saison kommt der Brasilianer auf 13 Tore und elf Vorlagen in 20 Liga-Spielen. In der Champions League steht er bei zwei Toren und drei Assists in sechs Partien.