Neymar zum FC Barcelona? Treffen der Verantwortlichen wohl am Dienstag

Die langwierige Transferposse rund um Neymar und Barca neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Nun treffen sich angeblich die Verantwortlichen.

Verantwortliche des sind offenbar an diesem Dienstag nach Paris gereist, um mit PSG-Funktionären über einen möglichen Neymar-Transfer zu verhandeln. Dies berichtet der katalanische Radiosender RAC1.

Demnach traten Javier Bordas, Eric Abidal und Andre Cury im Namen von Barca die Reise an, um zu erfahren, zu welchen Modalitäten eine Rückkehr von Neymar in die spanische Eliteliga denkbar wäre.

Neymar: Wechsel zu Barca nach Führungs-Treffen noch nicht fix

Wie der Sender berichtet, wird der Transfer nach diesem Treffen noch nicht feststehen, weil Barca-Präsident Bartomeu die Neymar-Verpflichtung selbst finalisieren will und am Dienstag in der französischen Metropole nicht vor Ort ist.

Zudem fordert der amtierende spanische Meister eine formale Bestätigung der Transferforderungen für den 27-jährigen Brasilianer. Zuletzt hieß es, dass PSG zwei Spieler und 50 Millionen Euro haben wolle.

Neymar lief in der vergangenen Saison 28-mal für die Pariser auf. Dabei erzielte er insgesamt 36 Scorerpunkte (23 Tore, 13 Vorlagen). Im Sommer 2017 ging er von Barcelona für die Rekordablösesumme in Höhe von 222 Millionen Euro zu PSG.