PSG: Neymar droht Ärger nach wilder Geburtstagsparty

Neymar feiert in seiner Villa offenbar zu laut seinen 31. Geburtstag. Jetzt schreitet der Bürgermeister seines Pariser Wohnorts ein.

WAS IST PASSIERT? PSG-Superstar Neymar hat offenbar zu wild seinen 31. Geburtstag gefeiert - so wild und laut, dass jetzt Luc Wattelle, der Bürgermeister des Pariser Vororts Bougival, in dem Neymar lebt, ein Verfahren gegen den Brasilianer fordert. Das berichtet RMC Sport.

WAS WURDE GESAGT? Wattelle, der unweit des Anwesens von Neymar lebt, erklärte, dass er den fehlenden Dialog mit dem Brasilianer bedauert und dass eine Anzeige wegen "wiederholter Störung der öffentlichen Ordnung" bei der Staatsanwaltschaft eingereicht werden wird.

WAS IST DER HINTERGRUND? Am 5. Februar wurde Neymar 31 Jahre alt. Zur Feier seines Geburtstags lud er Freunde und Bekannte in seine fünfstöckige Villa ein. Dort lief die Party offenbar etwas aus dem Ruder.

Nachbarn von Neymar sollen laut der Le Parisien "sehr verärgert" über den Lärm bei den Feierlichkeiten gewesen sein, der als "ungemein störend" empfunden wurde. Weitere Anwohner sollen die Polizei gerufen haben.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Neymar-Party für Ärger sorgt. Auch nach dem Titelgewinn von PSG im vergangenen Jahr soll er eine Feier veranstaltet haben, die bis 5 Uhr morgens dauerte.

BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

SO GEHT ES WEITER? Neymar muss sich trotz des Ärgers um seine Party jetzt erst einmal auf Fußball konzentrieren, stehen doch heute in der Ligue 1 bei der AS Monaco und am Dienstag in der Champions League gegen Bayern München zwei wichtige Spiele für PSG an.