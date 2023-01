PSG: Keylor Navas zu Nottingham Forest? Christophe Galtier äußert sich

Zieht es Keylor Navas in die Premier League? PSG-Coach Christophe Galtier hat sich zu einem möglichen Abgang geäußert. Die Tendenz ist eindeutig.

WAS IST PASSIERT? PSG-Trainer Christophe Galtier hat sich zu den anhaltenden Gerüchten geäußert, nach denen Keylor Navas vor einem Wechsel in die Premier League steht. Der Franzose bestätigte dabei den Wechselwunsch des Torhüters.

WAS WURDE GEASGT? Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Stade Reims sagte Galtier: "Navas ist ein starker Wettkämpfer und hat seit Beginn der Saison gute Leistungen gezeigt". Der 56-Jährige ergänzte anschließend: "Wir werden sehen, wie der Kader nach dem Transferfenster aussieht. Aber weil es er ist und wegen seiner Karriere, müssen wir ihn respektieren und auf ihn hören."

WAS IST DER HINTERGRUND? Medienberichten zufolge steht Navas vor einem Wechsel zu Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest und soll sich mit dem Klub bereits geeinigt haben. Lediglich PSG und die Engländer müssen demnach noch auf einen Wechsel verständigen.

Auch ist wohl noch unklar, ob sich der 36-Jährige dauerhaft Nottingham anschließt oder nur leihweise auf die Insel wechselt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In dieser Saison stand Navas lediglich zweimal in der Coupe de France für PSG zwischen den Pfosten. Der Schlussmann wechselte im Sommer 2019 für 15 Millionen Euro Ablöse von Real Madrid in die französische Hauptstadt, ist seit Gianluigi Donnarummas Ankunft zwei Jahre später aber nur noch die Nummer zwei im Pariser Tor. Beim französischen Meister steht er noch bis 2024 unter Vertrag.

DIE BILDER ZUR NEWS:

(C)Getty Images