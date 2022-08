PSG: Monaco will 50 Millionen Euro für Disasi - Gespräche laufen

Paris Saint-Germain sucht weiter einen Innenverteidiger. Wunschspieler Axel Disasi könnte jedoch ziemlich teuer werden.

Paris Saint-Germain intensiviert nach dem gescheiterten Werben um Milan Skriniar offenbar seine Bemühungen um Axel Disasi von der AS Monaco. Nach Informationen von GOAL und SPOX haben die Verhandlungen zwischen beiden Klubs begonnen, ein offizielles Angebot seitens PSG wurde aber noch nicht abgegeben.

Monaco fordert 50 Millionen Euro für den 24-Jährigen. Der Franzose war 2020 von Stade Reims ins Fürstentum gewechselt und ist dort inzwischen unumstrittener Stammspieler. Zwischen Disasi selbst und PSG gibt es bereits eine Einigung über die Vertragsmodalitäten.

PSG: Werben um Skriniar war gescheitert

PSG hatte sich in diesem Sommer lange um Inter Mailands Abwehrchef Skriniar bemüht, doch eine Einigung kam nicht zustande. Zuletzt erteilten die Italiener einem Verkauf des 27-Jährigen eine endgültige Absage. Inzwischen ist sogar die Rede von Drohungen, die PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi in Richtung von Inters Sportchef Guiseppe Marotta ausgesprochen haben soll.

Der französische Meister hatte sich in diesem Sommer bereits mit RB Leipzigs Nordi Mukiele in der Defensive verstärkt. In den ersten Spielen der Saisons setzte PSG-Coach Christophe Galtier auf ein System mit Dreierkette, die aus Kapitän Marquinhos, Sergio Ramos und Presnel Kimpembe bestand.