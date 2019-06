Transfergerücht: PSG bemüht sich um Lazio-Star Sergej Milinkovic-Savic - Ablöse zu hoch?

Paris Saint-Germain hat angeblich ein Auge auf Sergej Milinkovic-Savic von Lazio Rom geworfen. Auch Juventus soll an dem Serben interessiert sein.

bemüht sich offenbar um eine Verpflichtung von Mittelfeldspieler Sergej Milinkovic-Savic von . Laut Informationen von Canal+ soll sich sein Berater Mateja Kezman noch diese Woche mit dem neuen Sportdirektor von PSG, Leonardo, treffen.

Lazios Manager Claudio Lotito erklärte zuletzt, dass die Biancocelesti bereit wären, Milinkovic-Savic abzugeben. "Bei Lazio behalten wir nur Spieler, die bleiben wollen“, sagte der Italiener der Gazzetta dello Sport und führte fort: "Wir werden ihm nicht im Weg stehen.“

Milinkovic-Savic zu PSG? Lazio Rom fordert 100 Millionen Euro

Der Wechsel zu PSG steht trotzdem noch vor Hindernissen. So sollen die beiden Klubs in den Verhandlungen über die Ablösesumme noch weit auseinander liegen. Das Angebot der Pariser liegt offenbar bei 75 Millionen Euro plus fünf Millionen mögliche Boni, während die Römer rund 100 Millionen Euro für Milinkovic-Savic fordern.

Neben PSG soll auch Interesse an dem Serben zeigen, bevorzugt aber wohl eine Rückholaktion von Paul Pogba von .

Milinkovic-Savic wechselte 2015 für 18 Millionen Euro zu Lazio und kam dort in der abgelaufenen Spielzeit auf sieben Tore und drei Vorlagen in 41 Pflichtspielen. 2017 debütierte er für die serbische Nationalmannschaft und lief seitdem in zwölf Länderspielen auf. Bei Lazio hat der 24-Jährige noch Vertrag bis 2023.