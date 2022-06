PSG will sich offenbar um Milan Skriniar von Inter Mailand bemühen

Paris Saint-Germain sucht offenbar noch einen namhaften Neuzugang für die Defensive. Dabei sollen die Pariser Milan Skriniar im Auge haben.

Paris Saint-Germain strebt offenbar Bemühungen um Innenverteidiger Milan Skriniar von Inter Mailand an. Das berichtet Transferexperte Gianluca Di Marzio von Sky Sport Italia.

Demnach suchen die Franzosen noch einen namhaften Neuzugang für die Defensive und sehen in Skriniar eine geeignete Option. Der Vertrag des 27-jährigen Slowaken in Mailand läuft 2023 aus, möglicherweise hat PSG also gute Aussichten auf einen Transfer.

PSG an Milan Skriniar dran? Inter wohl zu Verkäufen gezwungen

Zwar dürfte Inter für Skriniar eine hohe Ablöse verlangen, ist aber wohl auch auf garantierte Einnahmen aus Spielerverkäufen angewiesen. Schließlich steht eine kostspielige Rückkehr von Stürmerstar Romelu Lukaku im Raum, der Inter erst vergangenen Sommer in Richtung FC Chelsea verlassen hatte.

Skriniar war 2017 von Sampdoria Genua zu Inter gewechselt und zählt seit Jahren zu den Leistungsträgern beim italienischen Vizemeister. In der abgelaufenen Saison kam der slowakische Nationalspieler auf 48 Pflichtspieleinsätze.