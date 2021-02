FC Barcelona - Kampf um Lionel Messi: Ronald Koeman schießt gegen PSG-Star Angel Di Maria

Die Personalie Lionel Messi sorgt im Vorfeld des Champions-League-Duells zwischen Barca und PSG weiter für Verstimmungen.

Ronald Koeman, Cheftrainer des FC Barcelona, hat wütend auf die Abwerbeversuche von PSG reagiert, was Lionel Messi angeht. PSG-Star Angel Di Maria hatte sich zuvor optimistisch über einen möglichen Wechsel von Messis nach Paris geäußert.

Er sehe "eine große Chance", dass Messi 2021/2022 für PSG auflaufen werde, hatte Di Maria am Mittwoch nach dem 3:0-Erfolg der Pariser über Nimes erklärt. Zuvor hatten sich bereits Superstar Neymar und Sportdirektor Leonard zu einem möglichen Messi-Transfer geäußert.

FC Barcelona: PSG gilt als Favorit auf möglichen Messi-Transfer

Ich finde, das war respektlos von ihm", erklärte Koeman auf der Pressekonferenz der Katalanen am Mittwochabend. "Es hat nichts mit Respekt zu tun, über jemanden zu sprechen, der immer noch ein Barca-Spieler ist. Das ist nicht gut, das ist ein Fehler und könnte die Stimmung vor dem Champions-League-Duell noch weiter anheizen."

Die beiden Teams treffen im Achtelfinale der Champions League direkt aufeinander. Das Hinspiel soll am 16.2. in Barcelona stattfinden. "PSG spricht zu viel über Leo", so Koeman weiter. "Er spielt für Barca und wir haben das Champions-League-Duell gegen sie vor der Brust."

Messis Vertrag in Barcelona läuft am Saisonende aus, ein Abgang des Superstars scheint wahrscheinlich. PSG gilt als Favorit auf eine Verpflichtung, doch auch Manchester City wurde mit dem Argentinier in Verbindung gebracht. Koeman hatte kürzlich gesagt, er sei "nicht optimistisch, aber hoffnungsvoll", dass Messi über das Saisonende hinaus bei Barca bleibe.