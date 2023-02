PSG - Kylian Mbappé: "Wenn ich nach Italien komme, dann nur zu Milan"

Kylian Mbappé wurde im Zuge der Weltfußballer-Wahl nach einem Wechsel in die Serie A befragt. Seine Antwort: Wenn, dann nur für einen Verein.

WAS IST PASSIERT? In den sozialen Medien ist ein Video von PSG-Star Kylian Mbappé aufgetaucht, in dem er nach einem Italien-Wechsel befragt wird. Der 24-Jährige reagierte mit der Aussage, er würde nur für die AC Mailand in die Serie A wechseln.

WAS WURDE GESAGT? "Wenn ich nach Italien komme, dann nur zu Milan", antwortete Mbappé in dem Video. Die Liebe des Franzosen zu den Rossoneri ist bereits bekannt, so gibt es ein Foto, das ihn als kleinen Jungen im Heimtrikot der Saison 2010/11 zeigt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

WAS IST DER HINTERGRUND? Mbappé belegte bei der FIFA-Weltfußballerwahl in Paris den zweiten Platz hinter seinem Teamkollegen Lionel Messi. Bei PSG steht er noch bis 2025 unter Vertrag, auf einen Abschied deutet bis dato aber nichts hin. Dass der Franzose zeitnah zu Milan wechselt, erscheint sehr unwahrscheinlich.