PSG - Reims-Kapitän ätzt gegen Neymar, Lionel Messi und Kylian Mbappé: "Die drei verteidigen nicht"

Paris kam gegen Stade Reims nicht über ein 1:1 hinaus. Reims-Kapitän Yunis Abdelhamid freute sich über die "Defensivarbeit" der PSG-Stars.

WAS IST PASSIERT? Nach dem 1:1 zwischen Paris Saint-Germain und Stade Reims hat Gästekapitän Yunis Abdelhamid den Matchplan des Außenseiters verraten - und dabei ausdrücklich auf die Defensivschwäche der PSG-Stars Lionel Messi, Kylian Mbappé und Neymar hingewiesen.

WAS WURDE GESAGT? Nach dem Spiel sagte Abdelhamid: "Es ist einfach, weil die vorderen drei nicht verteidigen. Das wussten wir. Wenn ihre erste Pressinglinie überspielt ist, beteiligen sie sich nicht mehr an den Defensivaufgaben ihrer Mannschaft. Daran haben wir gearbeitet, und das wollten wir ausnutzen. Wir wussten, wie man das gut macht, und deshalb haben wir auch Chancen kreiert."

WAS IST DER HINTERGRUND? PSG ging am Sonntagabend im Parc des Princes in der 51. Minute durch ein Tor Neymars in Führung. Ab der 59. Minute war der französische Meister jedoch in Unterzahl, da Marco Verratti die Rote Karte sah. In der Nachspielzeit glich Reims-Stürmer Folarin Balogun dann zum 1:1-Endstand aus.

PSG hat in der Ligue 1 nun schon zwei Spiele in Folge nicht gewonnen und der Vorsprung an der Tabellenspitze ist auf drei Punkte geschrumpft.

