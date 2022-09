PSG: Mauro Icardi steht nicht im Kader für die Champions League

Mauro Icardi steht nicht im Aufgebot von Paris Saint-Germain für die Champions League. Den Argentinier zieht es wohl in die Türkei.

Der Abschied von Stürmer Mauro Icardi von Paris Saint-Germain in Richtung Türkei rückt offenbar immer näher. Der 29-Jährige wurde von Trainer Christophe Galtier bereits nicht mehr in den Kader für die Gruppenphase der Champions League berufen, der bei der UEFA gemeldet werden musste. Dieser kann erst im Winter wieder angepasst und mit neuen Spielern versehen werden.

Icardi spielt in den Planungen von PSG keine Rolle, bis zum Ende des Transferfensters in den europäischen Topligen am 1. September fand sich jedoch kein Abnehmer für den achtmaligen Nationalspieler der "Albiceleste". Ohnehin gilt seit Wochen bereits Galatasaray Istanbul als wahrscheinlichstes Ziel für Icardi, das Transferfenster in der Türkei ist noch bis 8. September geöffnet.

PSG: Leihe von Icardi zu Galatasaray wohl kurz vor dem Abschluss

Laut dem türkischen Sportsender Ajansspor haben sich PSG und Gala auf eine einjährige Leihe verständigt. Eine Kaufoption ist demnach nicht Teil des Deals, stattdessen soll PSG weiterhin den Großteil des Gehalts bezahlen.

Icardi stand in dieser Saison bei keinem einzigen Ligaspiel von PSG im Kader. Im Sommer 2020 war er für 50 Millionen Euro von Inter Mailand verpflichtet worden, nachdem er zuvor bereits ein Jahr auf Leihbasis an der Seine spielte. Insgesamt absolvierte Icardi bislang 92 Pflichtspiele für Paris, in denen er 38 Tore erzielte.