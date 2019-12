PSG will sich offenbar Milan-Spielmacher Lucas Paqueta schnappen

Beim AC Milan ist Lucas Paqueta zuletzt meist nur Joker, dennoch wirft PSG wohl ein Auge auf ihn. Vor allem ein Landsmann ist offenbar angetan.

Der französische Meister will sich offenbar die Dienste von Milan-Spielmacher Lucas Paqueta sichern. Das berichtet Sky Sport Italia.

Demnach drängt vor allem PSG-Sportdirektor Leonardo auf eine Verpflichtung des 22-Jährigen. Der Brasilianer gilt als großer Fan seines Landsmannes.

PSG wohl an Lucas Paqueta dran: Milan will mindestens 35 Millionen Euro

Milan will dem Bericht zufolge mindestens 35 Millionen Euro für Paqueta einstreichen. Das wäre exakt die Summe, die die Italiener im Januar für den Edeltechniker an Flamengo überwiesen hatten.

Paqueta hat es bei Milan bislang nicht zum absoluten Stammspieler geschafft. In der laufenden Saison kommt der elfmalige brasilianische Nationalspieler in 13 Serie-A-Einsätzen noch auf keinen Treffer und nur einen Assist. Seit dem 1:1 gegen Neapel Ende November stand Paqueta nicht mehr in Milans Startelf.