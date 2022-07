PSG will offenbar vorzeitig mit Lionel Messi verlängern

Lionel Messi und Paris Saint-Germain - eine Beziehung für länger? Der französische Klub will den Vertrag offenbar verlängern.

Lionel Messi könnte offenbar länger als gedacht das Trikot von Paris Saint-Germain tragen. Laut Berichten der spanischen Zeitung Marca strebt PSG eine Vertragsverlängerung mit dem Superstar bis 2024 an. Dieser Wunsch sei Messi und seinem Umfeld bereits mitgeteilt worden. Konkrete Zahlen und Details jedoch seien noch Teil der Gespräche gewesen.

Messis aktueller Vertrag in Paris läuft bis Sommer 2023, dann wäre der Argentinier 36 Jahre alt. Dem Bericht zufolge sind die Verantwortlichen bei PSG nach wie vor von seinen sportlichen Qualitäten überzeugt, auch wenn sein erstes Jahr an der Seine für seine Verhältnisse durchwachsen verlief. Allerdings hatte Messi zwischenzeitlich auch mit einer Corona-Infektion zu kämpfen, die nicht spurlos an ihm vorbei ging.

Dank Messi? PSG feierte Rekordumsatz

Neben der sportlichen Seite der Medaille erwartet sich PSG durch den siebenmaligen Ballon-d'Or-Sieger auch einen wirtschaftlichen Effekt. Klubpräsident Nasser Al-Khelaifi erklärte gegenüber der Marca, der Klub habe in der abgelaufenen Spielzeit erstmals mehr als 700 Millionen Euro Umsatz erzielt - ein Teil davon ist vermutlich auch auf Messis Einfluss auf Trikotverkäufe und Sponsorenverträge zurückzuführen.

Ob Messi tatsächlich bei PSG verlängern wird, ist allerdings noch unklar. Dem Bericht zufolge will "La Pulga" die WM in Katar abwarten, bis er eine Entscheidung trifft.