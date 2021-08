PSG: Wann spielt Lionel Messi zum ersten Mal für Paris Saint-Germain?

Lionel Messis Wechsel zu PSG erschütterte die Fußballwelt. Doch wann könnte La Pulga sein Debüt für Paris geben? Hier bekommt Ihr alle Infos.

Lionel Messi spielt künftig für Paris Saint-Germain, die Fußballwelt blickt gespannt auf sein mögliches Debüt für PSG. Wann spielt Messi das erste Mal für seinen neuen Klub?

Dieser Transfer ließ den Fußball aus den Angeln heben. Messi spielt künftig nicht mehr für seinen Jugendklub FC Barcelona, sondern schloss sich in einem Blockbuster-Deal Paris Saint-Germain an. Am Fanshop des Klubs bildeten sich lange Schlangen, das Trikot mit Messis neuer Nummer "30" war rasend schnell ausverkauft.

Nun wartet ganz Paris auf Messis ersten Auftritt auf dem Rasen. Doch das Debüt wird noch etwas dauern. Trainer Mauricio Pochettino sagte am Freitag, bis Ende August werde Messi nicht zur Verfügung stehen.

Lionel Messi bei PSG: Goal erklärt, wann der Argentinier vermutlich sein Debüt feiern wird.

Lionel Messi bei PSG: Das mögliche Debüt

Nach diesen monumentalen vergangenen Tagen dürften sowohl Messi als auch PSG ein großes Interesse daran haben, dass das Debüt des Argentiniers schnellstmöglich vonstattengeht. Doch die Premiere wird es nicht schon am Samstag, den 14. August, geben.

Denn dann empfängt PSG zwar am 2. Spieltag der Ligue 1 um 21 Uhr Racing Straßburg im Prinzenparkstadion. Und ein Debüt vor heimischem Publikum wäre das i-Tüpfelchen auf diese außergewöhnliche Woche gewesen.

Doch am Tag vor der Partie ließ Trainer Mauricio Pochettino die Hoffnungen auf einen zeitnahen Einsatz der neuen Hauptattraktion zerplatzen. Der nach 21 Jahren beim spanischen Topklub FC Barcelona in die französische Hauptstadt gewechselte Messi solle "Schritt für Schritt" herangeführt und "für sein Debüt fit gemacht" werden, meinte der argentinische Coach, der seinen Landsmann erst einmal kennenlernen möchte.

Bis "Ende August", so sagte es Pochettino, werde Messi nicht zur Verfügung stehen. Nach seinem verlängerten Urlaub, den er nach dem Triumph bei der Copa America mit Argentinien erhielt, und den Querelen um seinen Wechsel ist Messi noch ohne wirkliches Training.

Lionel Messi bei PSG: Wann könnte das Debüt steigen?

Wahrscheinlich ist, dass Messi vor der nächsten Länderspielpause nicht zum Einsatz kommen wird. Der letzte Spieltag der Ligue 1 vor der Unterbrechung steigt zwischen dem 27. und 29. August, PSG gastiert dann bei Stade Reims.

Zwei Wochen später hat PSG ein Heimspiel gegen Clermont Foot. Nach aktueller Lage dürfte dieses Spiel wohl das erste für Messi in den PSG-Farben sein, auch, um das Debüt vor dem eigenen Publikum zu verwirklichen.

Lionel Messi bei PSG: So seht Ihr das mögliche Debüt live

