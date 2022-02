PSG: Stimmung in der Kabine ausschlaggebend für Lionel Messis durchwachsene Saison?

Groß war der weltweite Trubel, als Lionel Messi im August 2021 vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain wechselte. Bei dem französischen Spitzenklub konnte der argentinische Superstar bisher bei weitem nicht an die individuellen Glanzleistungen seiner herausragenden Zeit in Spanien anknüpfen.

Messi kam in dieser Saison wegen diverser Verletzungen und einer Corona-Erkrankung in der Ligue 1 nur zu zwölf Einsätzen (ein Tor, sechs Vorlagen). Besser lief es in der Champions League, wo er fünf Tore in fünf Spielen für PSG erzielte.

In der Marca wurde über die Gründe für Messis bisherigen durchwachsenen Leistungen spekuliert. Ein Grund könnte laut der spanischen Sportzeitung die schlechte Stimmung in der offenbar zweigeteilten PSG-Umkleidekabine sein. Zum einen gebe es Messi-Unterstützer wie Angel Di Maria, Leandro Paredes und Neymar, zum anderen Spieler wie Kylian Mbappe, die für sich eine große Rolle im Team in Anspruch nehmen.

Ein weiterer Grund soll die unsichere Trainersituation bei den Parisern sein. Messis Landsmann Mauricio Pochettini will den Verein nach dieser Saison gerne verlassen, als Nachfolger ist Zinedine Zidane im Gespräch. Das alles soll Messi belasten.

Messi: Kein vorzeitiger Abschied von PSG geplant

Messis Vertrag läuft noch bis 2023, danach gibt es eine Option für ein weiteres Jahr. An einen vorzeitigen Abschied denke Messi laut Marca nicht.

Vielmehr wolle er bei PSG zurück zu alter Form finden, um im Dezember diesen in Katar mit der argentinischen Nationalmannschaft den noch letzten fehlenden großen Titel in seiner Karriere gewinnen - die Weltmeisterschaft.