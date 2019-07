FC Chelsea: PSG denkt über Leihe von Tiemoue Bakayoko nach

Paris will sein Mittelfeld personell aufbessern und hat nun Chelseas Tiemoue Bakayoko im Fokus. Der Spieler selbst ist davon angetan.

Frankreichs Meister denkt nach Informationen von Goal und SPOX darüber nach, Mittelfeldspieler Tiemoue Bakayoko für ein Jahr auf Leihbasis vom in den Prinzenpark zu lotsen.

Erlebe die Ligue 1 live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Dazu passen auch die Aussagen, die Bakayoko kürzlich gegenüber der französischen Sportzeitung L'Equipe getätigt hat. "Eines Tages würde ich gerne in Paris spielen", sagte er und fügte an: "Das kann ich nicht leugnen. Das wäre für mich und meine Familie eine riesige Sache. Wir sind richtige Pariser." Bakayoko wurde im August 1994 in der französischen Hauptstadt geboren.

Bakayoko konnte sich beim FC Chelsea nicht durchsetzen

Der 24-Jährige wechselte im Sommer 2017 nach einer starken Saison bei der AS Monaco in die Premier League zu den Blues, konnte sich aber dort nicht durchsetzen. In der vergangenen Spielzeit war er in die Serie A zum AC Mailand verliehen.

Im San Siro konnte er seine Leistungen zwar steigern, aber keinen so großen Eindruck hinterlassen, dass die Rossoneri die Kaufoption für den Mittelfeldmann gezogen hätten.