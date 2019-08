PSG-Star Kylian Mbappe fällt wohl mindestens drei Wochen aus

Schlechte Nachrichten für Paris Saint-Germain. Kylian Mbappe fehlt dem Team von Trainer Thomas Tuchel wohl mindestens drei Wochen.

Der französische Meister muss wohl in den kommenden Wochen auf Torjäger Kylian Mbappe verzichten. Der 20-Jährige verletzte sich beim 4:0-Sieg gegen den am Sonntagabend am linken Oberschenkel.

Wie Le Parisien berichtet, wird der Weltmeister damit drei bis vier Wochen ausfallen. Damit würde Mbappe sowohl die kommenden Ligue-1-Partien als auch die Länderspiele der Franzosen gegen (07.09.) und Andorra (10.09.) verpassen.

Neben Mbappe verletzte sich auch Mittelstürmer Edinson Cavani gegen Toulouse. Statt den beiden Superstars sorgte Ex-Schalker Eric Maxim Choupo-Moting am Sonntagabend mit einem Doppelpack für den Unterschied.