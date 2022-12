Um Kylian Mbappé gibt es immer wieder Gerüchte über einen Abschied im nächsten Sommer. Diese sollen nicht der Wahrheit entsprechen.

WAS IST PASSIERT? Laut dem amerikanischen TV-Sender CBS entsprechen jüngste Berichte, wonach Kylian Mbappé Paris-Saint-Germain noch in dieser Saison sagen wird, dass er den Verein im Sommer verlassen will, nicht der Wahrheit. Das schrieb CBS auf Twitter.

WAS IST DER HINTERGRUND? Unmittelbar nach dem Ende der Weltmeisterschaft kursierte das Gerücht, dass Mbappé dazu entschlossen sei, PSG am Saisonende zu verlassen. Die spanische Sport behauptete in diesem Zusammenhang, dass der Torschützenkönig der WM 2022 bei einer anderen Mannschaft den nächsten Schritt machen wolle und zudem unzufrieden mit der Transferpolitik von PSG-Sportchef Luis Campos sei. Laut diesem Bericht soll Real Madrid einen Transfer des Franzosen in Erwägung ziehen, aber nur, wenn die finanziellen Rahmenbedingungen passen.

WIE GEHT ES WEITER? PSG will Mbappé laut CBS auf keinen Fall im Januar gehen lassen, und im nächsten Sommer nur zu einem angemessenen Preis. Mbappé hat erst im Mai seinen zum Saisonende 2022/23 auslaufenden Vertrag bei PSG bis 2025 verlängert.

PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi hatte während der WM immer wieder betont, dass Mbappé sich bei PSG wohl fühlt. Deshalb erwartet er keinen zeitnahen Wechsel seines Star-Angreifers.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Mbappé wechselte 2018 von der AS Monaco nach Paris. Seitdem wurde der 24-Jährige mit PSG viermal französischer Meister. In 237 Spielen für die Hauptstädter erzielte er 190 Tore.