PSG: Keylor Navas nimmt wohl 30 ukrainische Flüchtlinge auf

Keeper Keylor Navas von Paris Saint-Germain hat offenbar 30 ukrainische Flüchtlinge in seinem Haus in Paris aufgenommen. Laut der spanischen Sport funktionierte der 34-Jährige dafür sein Heimkino in einen Schlafsaal um.

Navas' Frau Andrea Salas stelle Essen für die Ukrainer bereit, außerdem wurden sie mit Kleidung versorgt. Auch ein Gottesdienst soll abgehalten worden sein. Der Costa-Ricaner gilt als äußerst gläubig.

Wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sind hunderttausende Bewohner auf der Flucht aus ihrem Heimatland. Navas kämpft mit seiner Nationalmannschaft aktuell in Amerika um einen Platz bei der Weltmeisterschaft in Katar.