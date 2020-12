PSG löst Vertrag mit 25-Millionen-Mann Jese vorzeitig auf

Der französische Meister Paris St. Germain, Klub von Trainer Thomas Tuchel und der Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer, hat den Vertrag mit dem spanischen 25-Millionen-Euro-Mann Jese (27) überraschend aufgelöst. Dies gab PSG am Sonntag bekannt.

Der Kontrakt hatte eine Laufzeit bis 30. Juni 2021.

