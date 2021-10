PSG: Javier Tebas wirft Paris Saint-Germain Betrug vor

Javier Tebas ist ein großer Kritiker von Paris Saint-Germain. Er greift Frankreichs Edelklub wegen dessen Transfergebahren erneut scharf an.

LaLiga-Präsident Javier Tebas hat Paris Saint-Germain erneut scharf kritisiert. In einem Interview erhob der 59-Jährige schwere Vorwürfe und kündigte Beweise gegen PSG an. "Ich kann den Betrug im Zusammenhang mit dem Financial Fairplay anhand von Zahlen beweisen", behauptete Tebas in einem L'Equipe -Interview. "Vor Messi hatte PSG 40 Prozent mehr Sponsorengelder als Manchester United."

Er habe PSG-Boss Nasser al-Khelaifi und den Chef der französischen Liga, Vincent Labrune, eingeladen, "um ihnen die Zahlen, die wir haben, vorzulegen und zu zeigen, wo die Unregelmäßigkeiten liegen. Sie haben mir nicht geantwortet", ergänzte Tebas.

Paris Saint-Germain habe "nicht das Geld, um den Kader zu haben, den sie haben", erklärte der LaLiga-Präsident. "Das führt zu einer wirtschaftlichen Wettbewerbsverzerrung im europäischen Fußball."

Tebas hatte zuletzt mehrfach das Transferverhalten von Paris Saint-Germain kritisiert. "Wie kann man erklären, dass sie einen Kader von fast 600 Millionen Euro haben?", erneuerte Tebas nun seine Kritik. "Wenn sie die Ligue 1 gewinnen, werden sie nicht mehr als 45 Millionen Euro einnehmen. Das ist unmöglich."

Artikel wird unten fortgesetzt

Tebas kritisiert PSG-Transferpolitik

Anfang September hatte der 59-Jährige auf Twitter seinem Ärger über den Scheich-Klub Luft gemacht. "Wir haben die Super League kritisiert, weil sie den europäischen Fußball zerstört und wir sind genauso kritisch gegenüber PSG", schrieb Tebas damals. "Unhaltbar" sei, was der Klub für seine Spieler wie Neuzugang Lionel Messi, Kylian Mbappe oder Neymar an Gehältern zahle.

Zwar kam Messi wie die weiteren Starneuzugänge Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos und Gianluigi Donnarumma ablösefrei, doch laut Tebas' Rechnung belaufen sich die Gehaltszahlungen für den gesamten PSG-Kader auf rund 500 Millionen Euro.

Im Sommer zahlte der Klub für Achraf Hakimi zudem 60 Millionen Euro Ablöse an Inter Mailand. Für Danilo Pereira (16 Millionen Euro an FC Porto) und Nuno Mendes (sieben Millionen Euro Leihgebühr an Sporting) waren weitere Ablösezahlungen fällig. Im Gegenzug generierten die Franzosen nur neun Millionen Euro durch den Verkauf von Mitchel Bakker (Leverkusen) und die Leihe von Alphonse Areola (West Ham United).