Angeblich PSG-Interesse an Weltmeister Enzo Fernández von Benfica

Enzo Fernández war der Shootingstar der WM. Jetzt sind einige Top-Klubs aus ganz Europa an dem Argentinier dran. Dazu soll auch PSG gehören.

WAS IST PASSIERT? Die starken Leistungen von Enzo Fernández bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar sind natürlich den europäischen Top-Klubs nicht verborgen geblieben. Laut RMC hat sich der argentinische Weltmeister von Benfica in den Fokus von einer ganzen Reihe "großer" Mannschaften gespielt, zu denen auch der französische Meister Paris Saint-Germain gehören soll.

WAS IST DER HINTERGRUND? Fernández spielte sich bei der WM 2022 in den Vordergrund und wurde zum besten Nachwuchsspieler des Turniers gewählt. Der 21 Jahre alte Mittelfeldmann war ein wesentlicher Faktor, warum Argentinien in Katar zum dritten Mal Weltmeister wurde.

PSG war bereits in der Vergangenheit immer auf der Suche nach starken Mittelfeldspielern und ist weiterhin auf der Suche nach Verstärkungen, um das Team weiter zu verbessern. Kein Wunder, dass jetzt Interesse an Fernández bestehen soll.

PSG ist selbstverständlich nicht der einzige Verein, der ein Auge auf Fernández geworfen hat. Weiteren Berichten zufolge haben sich auch Real Madrid, der FC Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Chelsea, Arsenal und Inter Mailand beim Berater von Enzo Fernández über den Spieler erkundigt.

BILDER ZUR NEWS:

Imago Images

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Fernández steht bei Benfica noch bis 2027 unter Vertrag, dieser soll aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von 120 Millionen Euro beinhalten. Zu Benfica war er erst vor dieser Saison für zwölf Millionen Euro von River Plate aus Buenos Aires gewechselt.

Bei der WM war er ab dem dritten Gruppenspiel der Albiceleste gegen Polen fester Bestandteil der Startelf. In sieben Einsätzen erzielte der 21-Jährige ein Tor und legte ein weiteres vor. Für Benfica machte er in dieser Saison wettbewerbsübergreifend 24 Spiele, in denen er drei Tore erzielte und zudem fünf Vorlagen gab.