PSG hinterlegt offenbar Interesse an Bayern-Star David Alaba

David Alabas Vertrag beim FC Bayern München läuft im Sommer 2021 aus. Verlängert der Bayern-Star seinen Vertrag oder sucht er sich einen neuen Klub?

Der französische Top-Klub hat offenbar Interesse an David Alaba (27) vom . Dies berichtet Sky am Montag.

Demnach soll PSG um den ehemaligen Dortmund-Trainer Thomas Tuchel bereits an den Österreicher und dessen Management herangetreten sein, um Alaba über das Interesse zu informieren und so einen Sommertransfer in die Wege zu leiten. PSG ist dem Bericht zufolge auf der Suche nach einem Spieler für die Defensive.

Alaba, dessen Vertrag beim FC Bayern noch bis 2021 läuft, ist beim deutschen Rekordmeister derzeit als Innenverteidiger und Abwehrchef gesetzt und ein wichtiges Konstrukt im Team von Trainer Hansi Flick.

FC Bayern München und David Alaba: Vertragsverlängerung oder Abschied?

Zuletzt wurde berichtet, dass die Verhandlungen über eine mögliche Vertragsverlängerung Alabas in München ins Stocken geraten seien. In den vergangenen Wochen und Monaten wurde Alaba zudem auch mit namhaften Klubs aus , Italien und aus in Verbindung gebracht.

Im Februar hatte der Linksfuß in einem Interview mit der Times angekündigt, dass ein Wechsel nicht ausgeschlossen sei. "Wir werden sehen, was passiert. Die Premier League kenne ich sehr gut, weil ich sie in jungen Jahren immer verfolgt habe. Im Moment denke ich jedoch nicht wirklich über sie nach. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, irgendwo anders zu spielen", sagte der Österreicher seinerzeit.

Alaba machte in der laufenden Saison 2019/20 35 Pflichtspiele für den FC Bayern (ein Tor und zwei Vorlagen).