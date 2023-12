PSG: Französischer Topklub bekommt halbe Milliarde Euro von Investor

Der Spitzenreiter der Ligue 1 verkauft 12,5 Prozent seiner Anteile und wird dafür angeblich fürstlich belohnt.

WAS IST PASSIERT? Paris Saint-Germain hat Anteile des Vereins an die Privatkapitalfirma Arctos Partners verkauft. Das gab PSG am Donnerstag bekannt. Damit gibt es nun einen neuen Investor beim Verein von Kylian Mbappé. "Dieser Tag ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von Paris Saint-Germain und wird einen großen Beitrag zum weiteren Erfolg und Wachstum unseres großartigen Vereins leisten", sagte PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi.

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut L'Equipe erhält PSG für 12,5 Prozent der Anteile die stolze Summe von 531,25 Millionen Euro. Das würde den Gesamtwert des Klubs auf 4,25 Milliarden Euro beziffern.

Durch das frische Geld sollen Bauvorhaben am Stadion und dem Trainingszentrum finanziert werden. Die sportlichen Entscheidungen liegen dabei immer noch bei der Qatar Sports Investment Group.

WIE GEHT ES WEITER? In der Ligue 1 belegt PSG mit 33 Punkten aus 14 Spielen den ersten Platz, vier Punkte vor OGC Nizza. In der Champions League muss der Klub aber kommende Woche bei Borussia Dortmund gewinnen, um sicher die K.o.-Runde zu erreichen.