PSG für Bayern-Kandidat Harry Kane angeblich auf einmal doch wieder eine Option

Harry Kane beschäftigt sich wohl doch wieder mit dem Thema Paris Saint-Germain, auch wenn der FC Bayern angeblich weiter sein Favorit ist.

WAS IST PASSIERT? Bayern Münchens Haupt-Transferziel Harry Kane von Tottenham Hotspur zieht einen Wechsel zu Paris Saint-Germain offenbar doch wieder in Erwägung. Wie das französische Medium RMC berichtet, sei es zuletzt zu einem Austausch zwischen den Parteien gekommen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach hat sich PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi mit Tottenham-Boss Daniel Levy in London getroffen. Auch zwischen Kane-Vertretern und PSG sei es zu einem Austausch gekommen. Dem Bericht zufolge hat sich Kanes Frau Katie Goodland auch schon nach möglichen Häusern in Paris erkundigt. Zuvor sei sie laut Bild mit selbigem Anliegen in München gewesen.

WIE GEHT ES WEITER? Dennoch deutet weiterhin alles auf einen Wechsel zum FC Bayern hin. Der noch bis 2024 an Tottenham gebundene Stürmer ist sich mit den Münchnern einig, die beiden Klubs verhandeln aktuell über eine Ablösesumme. Das bis dato letzte Angebot des FC Bayern beträgt 80 Millionen Euro.

Um den Transfer voranzutreiben, fehlen der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen und der Technische Direktor Marco Neppe bei der Asien-Reise des FC Bayern - Neppe entschied sich dafür erst am Flughafen. Am Montag ist der Tross Richtung Japan und Singapur aufgebrochen. Laut Sky soll im Laufe dieser Woche ein weiteres Gespräch mit Levy stattfinden.