PSG angeblich an Fred von Manchester United interessiert

Bei Manchester United ist Fred schon seit Jahren nicht unumstritten. Trotzdem ist nun mit PSG ein weiterer Top-Klub wohl am Brasilianer dran.

WAS IST PASSIERT? Paris Saint-Germain ist an einer Verpflichtung von Fred von Manchester United interessiert. Das berichtet die englische Zeitung The Sun. Demnach sind die Franzosen bereit, 35 Millionen Euro für den Brasilianer auszugeben.

WIE GEHT ES WEITER? United hat dem Bericht zufolge eine Option gezogen, die Freds Vertrag bei United um ein Jahr bis 2024 verlängert. Davon lässt sich PSG allerdings nicht abschrecken und hofft beim Mittelfeldspieler auf Interesse, denn bei den Red Devils kommt Fred aktuell wieder nicht als Stammspieler zum Einsatz.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Fred wechselte 2018 für knapp 60 Millionen Euro von Schachtjor Donezk zu Manchester United. Er stammt aus der Jugend von Internacional.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Fred hat bislang 115 Premier-League-Spiele für United gemacht, dabei gelangen ihm sieben Tore und sechs Vorlagen. In der aktuellen Saison kommt er bei Trainer Erik ten Hag allerdings nur auf bislang vier Startelfeinsätze in der Liga.