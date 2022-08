PSG erzielt offenbar Einigung mit Fabian Ruiz von Napoli

Paris Saint-Germain könnte demnächst den nächsten neuen Spieler für das Mittelfeld präsentieren. Fabian Ruiz soll aus Neapel kommen.

Paris Saint-Germain hat im Werben um Mittelfeldspieler Fabian Ruiz von der SSC Neapel offenbar einen großen Schritt nach vorne gemacht.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, sind sich die Pariser mit Ruiz selbst bereits einig. Der 26-jährige Spanier werde seinen 2023 auslaufenden Vertrag in Neapel nicht verlängern, erneute Gespräche mit den Vereinsbossen der Italiener über die Ablösesumme seien angesetzt und eine offizielle Verkündung des Transfers sei nur noch eine Frage der Zeit. Napoli wolle demnach 30 Millionen Euro für Ruiz haben, PSG sei bislang nur bereit, 20 Millionen plus fünf Millionen mögliche Boni zu zahlen.

PSG: Fabian Ruiz dritter Neuzugang für zentrales Mittelfeld?

Ruiz spielt seit 2018 in Neapel und ist in der Serie A zum spanischen Nationalspieler gereift. Vergangene Saison hatte er in 38 Pflichtspielen auf dem Platz gestanden, dabei gelangen ihm sieben Tore und fünf Assists.

Bei PSG wäre Ruiz bereits die dritte Verpflichtung dieses Sommers für das zentrale Mittelfeld. Bisher kamen schon Renato Sanches (für 15 Millionen Euro von Lille) und Vitinha (für 41,5 Millionen Euro von Porto) nach Paris.