PSG - Ander Herrera: "Weiß, dass Edinson Cavani in Spanien spielen möchte"

Nach sieben Jahren wird Edinson Cavani PSG Ende des Monats mutmaßlich verlassen. Laut Ander Herrera könnte es danach in LaLiga weitergehen.

Paris Saint-Germains Mittelfeldspieler Ander Herrera sieht die Zukunft seines Mannschaftskameraden Edinson Cavani in . "Ich weiß, dass Edinson Cavani in spielen möchte", verriet Herrera In einem Interview mit der spanischen Sportzeitung AS.

Cavanis Vertrag in Paris läuft in diesem Sommer aus. Zuletzt wurde der Uruguayer deshalb unter anderem mit in Verbindung gebracht. Laut Herrera beschäftigt sich Cavani schon länger mit der Primera Division. "Er liebt die Liga und das Land, er fragt mich oft danach", sagte der 30-Jährige.

Edinson Cavani ist bei PSG Rekordtorschütze

Herrera, der im vergangenen Jahr von ablösefrei nach Manchester wechselte, fügte jedoch hinzu: "Seit wir Paris verlassen haben, habe ich nicht mehr mit ihm über seine Situation gesprochen." Nach dem vorzeitigen Abbruch der Ligue-1-Saison aufgrund der Corona-Pandemie befindet sich Cavani derzeit in seiner Heimat .

In den kommenden Wochen soll er jedoch nach Europa zurückkehren, um eine Entscheidung über seine Zukunft zu treffen. Cavani ist PSGs Rekordtorschütze: In 301 Einsätzen für den französischen Meister erzielte der 33-Jährige seit seiner Ankunft im Jahr 2013 200 Treffer.