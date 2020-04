PSG - Mutter von Edinson Cavani verrät: "Er möchte nach Spanien"

Im Sommer läuft Edinson Cavanis Vertrag bei PSG aus. Wie seine Mutter nun verrät, könnte es für den Stürmer anschließend in LaLiga weitergehen.

Stürmer Edinson Cavani von strebt im kommenden Sommer einen Wechsel in . Das verriet seine Mutter Berta Gomez in einem Interview mit der uruguayischen Sportzeitung Ovacion. Cavani steht in Paris noch bis Juni unter Vertrag und wird den Klub wohl ablösefrei verlassen.

Die Zukunft des 33-Jährigen ist deshalb derzeit völlig offen. Gomez erklärte dazu: "Er weiß immer noch nicht, wo er spielen wird, er hat noch drei Monate in Paris. Wir müssen sorgfältig überlegen."

PSG: Cavanis Mutter schließt Rückkehr nach vorerst aus

Eine Rückkehr in seine Heimat sei für Cavani dabei keine Option. "Im Moment hat er nicht die Absicht, nach Uruguay zurückzukehren. Er denkt darüber nach, in Europa weiterzumachen und möchte nach ", verriet seine Mutter.

In Uruguay hatte Penarol angeblich Interesse gezeigt und auch der argentinische Spitzenklub Boca Juniors warb um die Dienste des Torjägers.

Im Jahr 2013 wechselte Edinson Cavani für 64,5 Millionen Euro Ablöse von der zu Paris Saint-Germain und erzielte seitdem 200 Treffer in 301 Auftritten für die Franzosen. Mit PSG gewann er unter anderem fünf Meistertitel in der .