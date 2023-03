PSG will offenbar Dusan Vlahovic von Juventus holen

Einen Mittelstürmer haben die Pariser aktuell nicht. Abhilfe könnte nun Dusan Vlahovic schaffen, den Juventus aber nicht einfach so ziehen lässt.

WAS IST PASSIERT? Paris Saint-Germain ist angeblich an einer Verpflichtung von Dusan Vlahovic von Juventus Turin interessiert. Das berichtet Calciomercatoweb.

Demnach wollen die Pariser die Alte Dame mit einem Angebot in Höhe von 60 Millionen Euro von einem Verkauf des Serben überzeugen. Juventus will dem Bericht zufolge allerdings mindestens 80 Millionen Euro für seinen Angreifer.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Erst im Januar 2022 hatte Juve die 80 Millionen Euro für Vlahovic bei der Fiorentina auf den Tisch gelegt. Ausgebildet wurde der Stürmer bei Partizan in Belgrad, bevor er mit 18 Jahren nach Florenz ging.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der aktuellen Saison kommt Vlahovic in der Liga auf acht Tore und zwei Vorlagen in 17 Spielen.