Ein deutscher Weltmeister steht vor einem Wechsel nach Katar

PSG wird zwei Edelreservisten los: Julian Draxler und Marco Verratti zieht es nach Katar.

WAS IST PASSIERT? Julian Draxler steht vor einem Transfer nach Katar. L'Équipe berichtet, dass der Mittelfeldspieler von PSG mit sich Al-Ahly SC auf einen Wechsel in diesem Sommer verständigt habe. Auch sein Pariser Klubkamerad Marco Verratti werde in das Land des WM-Gastgebers von 2022 wechseln, heißt es.

WAS IST DER HINTERGRUND? Während das Transferfenster mittlerweile in den meisten Ligen geschlossen ist, dürfen katarische Klubs noch bis zum 18. September neue Spieler verpflichten. Draxler, der bei PSG unter dem neuen Trainer Luis Enrique keine Rolle mehr spielt, wurde in den vergangenen Wochen bereits mit einem Wechsel in die Stars League in Verbindung gebracht. Er soll eine Sockelablöse von 15 Millionen Euro kosten.

Auch Verratti ist bei PSG außen vor. Der italienische Europameister wird laut L'Équipe bei Al-Arabi anheuern. Eine Übereinkunft sei getroffen, es fehlten noch der Medizincheck und die Vertragsunterzeichnung.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Draxler schaffte bei Schalke 04 seinen Durchbruch, ehe er 2015 für 43 Millionen Euro Ablöse nach Wolfsburg wechselte. Anfang 2017 heuerte er für 36 Millionen bei PSG an. Die vergangene Spielzeit verbrachte der Weltmeister von 2014 auf Leihbasis bei Benfica. In Paris läuft sein Vertrag noch bis 2024.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Imago Images

Imago Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Für PSG absolvierte Draxler 196 Pflichtspiele, in denen er 26 Tore und 41 Assists lieferte. Mit dem Hauptstadtklub gewann er unter anderem vier Meistertitel in der Ligue 1.