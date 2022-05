PSG hat angeblich Darwin Nunez als Ersatz für Kylian Mbappe im Blick

Darwin Nunez von Benfica ist angeblich der Top-Kandidat, bei Paris Saint-Germain der Ersatz für Kylian Mbappe zu werden, falls Mbappe PSG in diesem Sommer verlässt. Das berichtet die spanische Sportzeitung Marca.

Mbappe wird schon seit Jahren mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Er hat seinen bis Ende Juni laufenden Vertrag bei den Parisern immer noch nicht verlängert.

Darwin Nunez wird wohl Torschützenkönig in Portugal

Nunez hat in der aktuellen Saison seinen endgültigen Durchbruch geschafft und sich bei zahlreichen europäischen Top-Klubs auf den Zettel gespielt. Mit 26 Toren ist der 22-Jährige der Top-Torschütze in Portugals Primeira Liga, in der Champions League war er sechsmal erfolgreich.

Dem Bericht zufolge liegt die Nunez-Ausstiegsklausel bei 150 Millionen Euro, wobei Benfica klar sei, dass dieser Betrag auf dem Transfermarkt nicht zu erzielen ist. PSG könne also für eine deutlich geringere Summe zuschlagen, falls es durch den Mbappe-Wechsel Bedarf gibt.