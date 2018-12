PSG-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting erneut bestohlen

Schöne Bescherung für Eric Maxim Choupo-Moting. Der Stürmer von Paris Saint-Germain wurde an Heiligabend in Paris bestohlen.

In die Wohnung von Eric Maxim Choupo-Moting von Paris Saint-Germain wurde an Heiligabend eingebrochen. Wie Le Parisien berichtet, sind die Täter aktuell auf der Flucht.

Es ist nicht der erste Einbruch, den der langjährige Bundesligaprofi verkraften muss: Bereits am Abend des Champions-League-Gruppenspiels gegen den FC Liverpool (2:1) am 28. November stiegen Unbekannte in seine Pariser Wohnung im 17. Stadtbezirk ein und entwendeten Gegenstände im Gesamtwert von rund 600.000 Euro.

Neben Choupo-Moting wurde in der vergangenen Woche auch PSG-Kapitän Thiago Silva bestohlen. Wie hoch die Schäden der beiden Einbrüche sind, ist derzeit unklar.