Champions League, PSG vs. BVB (Borussia Dortmund): Warum sind keine Zuschauer im Stadion?

Vor dem Duell zwischen PSG und dem BVB wurde beschlossen, das Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit auszutragen. Hier gibt's alle Informationen.

Das Achtelfinal-Rückspiel in der zwischen PSG und dem BVB steht unter ganz besonderen Vorzeichen. Nicht nur die Ausgangslage ist hochspannend, weil das Hinspiel von wenigen Wochen mit 2:1 für sich entscheiden konnte.

Sondern auch, weil am Mittwochabend keine Zuschauer im Stadion sein werden . Das Duell zwischen den Schwarz-Gelben und Paris St. Germain wird, sehr zum Missfallen von Trainer Lucien Favre , nämlich hinter verschlossenen Türen ausgetragen. Übrigens: Auch das nächste Bundesliga-Heimspiel von Borussia Dortmund, das Revierderby gegen den FC Schalke 04, wird ohne Zuschauer im Stadion stattfinden .

Warum das so ist, welche Folgen das hat und wie die Entscheidung am Mittwoch um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League live im TV und LIVE-STREAM angeschaut werden kann, findet Ihr in diesem Artikel.

Warum sind bei PSG vs. BVB keine Zuschauer im Stadion? Das Achtelfinale der Champions League wird zum Geisterspiel

Der Grund für das "Geisterspiel", ist die momentan weltweit grassierende Coronavirus-Epidemie. Am Montag entschied die Polizei-Präfektur von Paris, die Zuschauer vom Champions-League-Duell auszuschließen, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu vermeiden - oder zumindest nicht zu beschleunigen. "In Anwendung der vom Gesundheitsministerium am Sonntag beschlossenen Maßnahmen wurde entschieden, das Spiel hinter verschlossenen Toren auszutragen", schrieb die Polizei am Montag.

#Coronavirus | En application des mesures annoncées en conseil de défense hier soir, le préfet de Police a décidé que le match #PSGBVB se déroulera à huis clos. pic.twitter.com/arwKhKE81f — Préfecture de Police (@prefpolice) March 9, 2020

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hatte zuvor bereits angeordnet, auch die sonst übliche Begegnung zwischen Spielern und Journalisten zu canceln. Die sogenannte "Mixed Zone" nach der Begegnung am Mittwoch werde entfallen, hatte die UEFA mitgeteilt. BVB-Spieler werden vor dem Abflug nach Paris am Dienstag zudem am Dortmunder Flughafen nicht für Interviews oder Autogramme zur Verfügung stehen.

Die französische Regierung hatte am Sonntag wegen der Coronavirus-Epidemie Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern untersagt. Das Verbot gelte ab sofort und landesweit, hatte Gesundheitsminister Olivier Veran nach einem Krisentreffen im Pariser Elysee-Palast verkündet. Die für vergangenen Samstag angesetzte Generalprobe von PSG bei war verschoben worden.

Keine BVB-Fans im Stadion gegen PSG: Die Dortmund-Fans bekommen teilweise ihr Geld zurück

Borussia Dortmund erstattet seinen Fans, die eine Karte für das Champions-League-Spiel bei Paris St. Germain ergattert hatten, den Ticketpreis. "Es tut uns wirklich in der Seele weh, dass wir in Paris auf euch und euren Support verzichten müssen", schrieb der BVB auf seiner Internetseite . Die Fans werden in Kürze angeschrieben. Viele werden dennoch auf erheblichen Kosten sitzenbleiben. Mehrere Tausend Dortmunder wollten anreisen, sie hatten bereits Flüge und Züge gebucht und Hotelzimmer reserviert.

PSG vs. BVB: Was ist sonst noch besonders vor oder nach dem Geisterspiel

Auch die journalistische Berichterstattung rund um das Duell zwischen PSG und dem BVB ist massiv eingeschränkt worden. Die UEFA hat angeordnet, auch die sonst üblichen Kontakte zwischen Spielern und Journalisten zu vermeiden.

Die sogenannte "Mixed Zone" nach dem Spiel wird entfallen, die Profis standen vor dem Abflug am Dienstag am Dortmunder Flughafen nicht für Interviews oder Autogramme zur Verfügung. Angesichts der Gefahren des Virus gilt: Safety first! "Die Verantwortlichen des BVB machen sich gegenwärtig mit der notwendigen Ernsthaftigkeit ein Bild der Situation rund um die Eindämmungsmaßnahmen und holen die aktuellen Einschätzungen von Politik, Behörden, Verbänden und weiteren Institutionen ein", hieß es.