Vor dem Champions-League-Spiel gegen BVB: PSG-Star Kylian Mbappe zurück im Training

Nachdem er krankheitsbedingt pausieren musste, ist Kylian Mbappe zurück im PSG-Training. Ein Einsatz gegen den BVB scheint im Rahmen des Möglichen.

Offensivstar Kylian Mbappe ist nach seiner krankheitsbedingten Pause wieder ins Mannschaftstraining von PSG zurückgekehrt. Wie Goal und SPOX bestätigen können, konnte der Franzose an der leichten Einheit am Mittwochmorgen vor dem anstehenden Achtelfinal-Rückspiel in der gegen (21 Uhr im LIVE-TICKER) teilnehmen.

Damit kann Coach Thomas Tuchel im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale aller Voraussicht nach auf den 21-Jährigen zurückgreifen.

Kylian #Mbappé est présent au Camp des Loges ce matin. Il participe bien à la séance avec ses partenaires. #PSGBVB @goal — Benjamin Quarez (@B_Quarez) March 11, 2020

PSG: Mbappe ließ sich wohl auf Coronavirus testen

Der französische Nationalspieler hatte das gestrige Training aufgrund von Angina verpasst, woraufhin er sich angeblich auf das Coronavirus hat testen lassen.

Der Test soll allerdings negativ ausgefallen sein.