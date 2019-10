PSG beim FC Brügge: TV, LIVE-STREAM und Co. – alles zur Übertragung der Champions League

In Gruppe A der Champions League muss PSG heute beim FC Brügge ran. Wir erklären Euch, wie Ihr das Spiel im LIVE-STREAM und TV sehen könnt.

Mit Blick auf die Tabelle der Champions-League-Gruppe-A wird klar, dass heute ein Spitzenspiel auf dem Programm steht, wenn der empfängt. Denn nicht etwa oder stehen derzeit hinter PSG auf dem zweiten Platz, sondern die Belgier.

Während Paris die Partien gegen Galatasaray und Real souverän für sich entscheiden konnten, holte Brügge gegen beide Traditionsklubs ein Unentschieden und ist deshalb eine der großen Überraschungen der bisherigen CL-Saison. Doch geht dieser Höhenflug auch gegen das Star-Ensemble von PSG weiter?

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr das Champions-League-Gruppenspiel zwischen dem FC Brügge und PSG heute im LIVE-STREAM und TV sehen könnt. Außerdem informieren wir Euch über Anlaufstellen für LIVE-TICKER der Partie und die Aufstellungen

PSG beim FC Brügge: Alle Infos zur Partie

Begegnung FC Brügge gegen Paris Saint-Germain Datum Dienstag, 22.10.2019, 21.00 Uhr Ort Jan-Breydel-Stadion, Brügge ( ) Zuschauer 29.062 Plätze

PSG gegen Brügge heute im LIVE-STREAM sehen

Gute Nachrichten für alle Fans von PSG und Brügge. Die Partie Champions-League-Partie zwischen Paris und dem belgischen Spitzenteam wird heute im LIVE-STREAM bei DAZN übertragen.

Beginn der Übertragung ist um kurz vor 21.00 Uhr – wenige Minuten vor dem Anpfiff. Rechtzeitig, bevor der Ball im Jan-Breydel-Stadion rollt, übernimmt Kommentator Stefan Galler. Unterstützt wird er von Ligue-1-Experte Alexis Menuge.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, müsst Ihr allerdings Abonnent von DAZN sein. Neben zahlreichen Livespielen der , könnt Ihr dort unter anderem auch die , , und sehen. Doch nicht nur Fußballfans kommen bei DAZN auf Ihre Kosten. Auch zahlreiche Box-Events, die UFC, NBA, NFL, NHL und MLB hat der Streamingdienst im Programm.

Das Monatsabo von DAZN kostet lediglich 11,99 Euro. Dabei ist der erste Monat kostenlos. Außerdem wird auf lange Verträge oder Kündigungsfristen verzichten. Stattdessen ist der Dienst jederzeit kündbar.

Mit dem Jahrespass ist DAZN sogar noch etwas günstiger. Bindet man sich für ein Jahr, zahlt man 119,99 Euro und zahlt somit umgerechnet nur etwa zehn Euro pro Monat.

PSG gegen Brügge heute live im TV sehen

Im Free-TV wird das Spiel von PSG gegen den FC Brügge heute in nicht zu sehen sein. Die einzige Möglichkeit, die Champions-League-Partie zu sehen, ist der Streamingdienst DAZN (siehe Abschnitt zum LIVE-STREAM).

Mit dem richtigen Zubehör könnt Ihr Brügge vs. PSG allerdings auf Eurem TV-Gerät streamen. Am einfachsten ist dies, falls Ihr einen Smart-TV besitzt. Dort kann im jeweiligen Store die DAZN-App geladen werden. Nach der Anmeldung könnt Ihr so mit Eurer Fernbedienung auf das komplette DAZN-Programm zugreifen.

Doch auch Fußballfans ohne Smart-TV können sich mit Gadgets wie etwa dem Amazon-Fire-TV-Stick Abhilfe verschaffen und Brügge gegen PSG schauen. Auch für den Stick steht die DAZN-App im Store zum Download bereit.

Alternativ besteht natürlich auch die Möglichkeit, das Spiel auf Euren mobilen Geräten zu schauen – der DAZN-App sei Dank.

Auch Sky zeigt PSG gegen Brügge heute nicht im Einzelspiel. Allerdings zeigt der Pay-TV-Anbieter aus Unterföhring bei München diverse Liveszenen des Spiels in der Konferenz auf dem Sender Sky Sport HD 1.

Beginn der Vorberichterstattung ist dort bereits um 19 Uhr.

PSG gegen Brügge heute im LIVE-TICKER verfolgen

Falls Ihr keine Möglichkeit habt, das Spiel von PSG gegen Brügge heute im TV oder im LIVE-STREAM zu sehen, ist der LIVE-TICKER von Goal die perfekte Alternative.

Im kostenlosen LIVE-TICKER von Goal werdet Ihr bereits vor Spielbeginn mit den wichtigsten Informationen versorgt.

Von Start bis Schluss des Spiels verpasst Ihr dann kein Tor, keine Karte und keine strittige Szene.

PSG gegen Brügge: So seht Ihr die Highlights

Die Highlights der Partie von PSG gegen Brügge seht Ihr wie auch das Spiel auf der Plattform DAZN.

Falls die Zusammenfassung der besten Szenen in den Highlights nicht genug ist, zeigt DAZN auch die komplette Partie im Re-Live.

Um die Highlights zu sehen, braucht Ihr allerdings ebenfalls ein DAZN-Abo. Alle Infos dazu gibt es zusammengefasst noch einmal hier.

PSG gegen Brügge: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen zu Spiel von PSG in Brügge werden wie gewohnt etwa eine Stunde vor Anpfiff, also um ca. 20 Uhr, bekanntgegeben. Dann findest du sie natürlich genau hier.