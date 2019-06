PSG: Kommt der Brasilianer Lucas Paqueta vom AC Mailand?

Der französische Meister PSG ist offenbar an Lucas Paqueta vom AC Mailand interessiert. Der Brasilianer könnte den abgewanderten Rabiot ersetzen.

soll am brasilianischen Mittelfeldakteur Lucas Paqueta vom interessiert sein. Dies berichtet der Corriere dello Sport.

Der 21-Jährige wurde erst im Januar für rund 35 Millionen durch den neuen PSG-Sportdirektor Leonardo von Flamengo zu Milan gelockt. Nun könnte der 49-Jährige seine Kenntnisse über Paquetas Vertrag nutzen, um ihn für den französischen Meister zu verpflichten.

PSG: Kommt Lucas Paqueta als Rabiot-Ersatz?

Paqueta kam in der abgelaufenen Rückrunde auf ein Tor und drei Vorlagen in 13 Pflichtspielen für Milan. Derzeit weilt der Brasilianer mit der Selecao bei der Copa America. Dort treffen die Gastgeber in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf Erzrivale (Mittwoch 2.00 Uhr LIVE auf DAZN).

Bei PSG könnte Paqueta den Franzosen Adrien Rabiot ersetzen, dessen Vertrag ausläuft. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselt zu Juvetus Turin.