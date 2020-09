PSG in fortgeschrittenen Gesprächen mit Alessandro Florenzi von der AS Rom

Viel wurde über einen Wechsel von Hector Bellerin zu PSG spekuliert, nun holt der Champions-League-Finalist wohl Alessandro Florenzi.

Der französische Meister befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit Außenverteidiger Alessandro Florenzi von der . Goal und SPOX können übereinstimmende italienische Medienberichte bestätigen, wonach der 29-Jährige schon bald zum Team von Trainer Thomas Tuchel stößen könnte.

Im Raum steht eine Leihe mit Kaufoption, lediglich Details sind noch zu klären. RMC Sport berichtet bereits davon, dass der italienische Nationalspieler noch am Wochenende seinen Medizincheck bei PSG absolvieren soll.

PSG: Bellerin-Transfer wäre damit wohl vom Tisch

Florenzi war in der Rückrunde bereits nach an Valencia verliehen, kam in auf zwölf Einsätze. Sein Marktwert wird aktuell auf zehn Millionen Euro geschätzt.

Damit dürfte sich ein Transfer von Arsenal Hector Bellerin zu PSG erledigt haben. Bellerin, der auch immer wieder in Verbindung mit dem FC Bayern genannt wird, darf die Gunners wohl für den richtigen Preis verlassen.