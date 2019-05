Transfergerücht: FC Barcelona, Atletico Madrid und Inter Mailand interessieren sich für PSG-Star Angel Di Maria

Wechselt Angel Di Maria im zweiten Anlauf nach Barcelona? Neben den Blaugrana soll es aber weitere Interessenten geben.

Mittelfeldspieler Angel Di Maria von Frankreichs Meister hat das Interesse mehrerer namhafter Vereine geweckt. Die L'Equipe schreibt, der Name des Argentiniers stehe für den kommenden Sommer auf dem Einkaufzettel der spanischen Top-Klubs und sowie jenem des italienischen Traditionsvereins .

Ein Transfer des 31-Jährigen ist dabei trotz eines bis 2021 laufenden Vertrags an der Seine nicht unwahrscheinlich. PSG möchte einige Spieler im Sommer abgeben, um Einnahmen zu generieren und seinen Kader nach einer verhältnismäßig durchwachsenen Saison umzubauen. Vier Stars sollen dabei unverkäuflich sein, Di Maria gehört nicht dazu.

Angel Di Maria spielte für Barcelonas Erzrivalen

Pikant am angeblichen Barca-Interesse an dem Vize-Weltmeister von 2014: Di Maria spielte von 2010 bis 2014 für den Erzrivalen Real Madrid, ehe er über bei PSG landete. Dass er durchaus Interesse an einem Transfer nach Barcelona hat und es 2017 bereits Verhandlungen gab, bestätigte Di Maria bereits in der Vergangenheit.

Der flexibel einsetzbare Offensivspieler, der mit Paris dreimal die französische Meisterschaft gewann, kam unter Trainer Thomas Tuchel in dieser Saison zu 42 Pflichtspieleinsätzen. Dabei gelangen Di Maria 32 Scorerpunkte (17 Tore, 15 Vorlagen).