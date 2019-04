PSG: Angel Di Maria vergleicht Trainer Thomas Tuchel mit Carlo Ancelotti

Angel Di Maria schwärmt von PSG-Trainer Thomas Tuchel und vergleicht ihn mit Trainerlegende Carlo Ancelotti. Das Ziel bleibt die Champions League.

Offensivspieler Angel Di Maria von hat im Interview mit Canal Football Club über das Erfolgsgeheimnis unter Coach Thomas Tuchel gesprochen und ihn gleichzeitig mit einer absoluten Trainerlegende verglichen.

"Tuchel ist sehr nahe an den Spielern dran, er macht gerne Witze und lacht viel. Das ist gut für die Gruppe", so Di Maria über den ehemaligen Coach von und . "Er ist ein bisschen wie Carlo Ancelotti."

"Es ist viel besser, wenn der Trainer entspannt ist", führte Di Maria weiter aus. "Wenn du eine Pause brauchst, machst du eine Pause. Und wenn du arbeiten willst, arbeitest du."

Angel Di Maria will mit PSG die gewinnen

Wenngleich PSG in der Champions League unglücklich im Achtelfinale gegen ausgeschieden ist, hat Di Maria das große Ziel nach dem Gewinn der Königsklasse noch nicht aufgegeben.

"Wenn es einen Grund gibt, warum ich noch in Europa bin, dann den, dass ich die Champions League gewinnen will", so der 31-jährige Argentinier. "Ich habe es mit Real geschafft, und es war großartig. Und ich will sie auch hier gewinnen."

Gleichzeitig bestätigte Di Maria Offerten von anderen Klubs. "Ich hätte zu anderen Teams wechseln können", erklärte er. "Ich hatte Angebote, aber ich will den Titel mit PSG gewinnen."