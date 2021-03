PSG: Angel Di Maria verlängert seinen Vertrag um ein weiteres Jahr

Offensivspieler Angel Di Maria (33) hat seinen Vertrag beim französischen Serienmeister PSG verlängert. Dies gab Paris Saint-Germain am frühen Freitagabend bekannt.

Das Arbeitspapier des Argentiniers ging ursprünglich bis Ende der laufenden Saison, nun bleibt er bis 2022 beim Champions-League-Viertelfinalisten. Zudem besteht für den Nationalspieler die vertragliche Option, noch ein weiteres Jahr für die Hauptstädter aufzulaufen.

Paris Saint-Germain is delighted to announce that Angel Di Maria has signed a one-year contract extension, with an option of a second year ❤️💙https://t.co/XxHyYjI64D