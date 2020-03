PSG: Ander Herrera vergleicht Thomas Tuchel mit Louis van Gaal

Ander Herrera kam im Jahr 2014 zu Manchester United, mittlerweile kickt er für PSG. Er vergleicht PSG-Coach Tuchel mit Louis van Gaal.

Mittelfeldspieler Ander Herrera von hat seinen Cheftrainer Thomas Tuchel mit dem ehemaligen United-Coach Louis van Gaal verglichen.

"Ganz grob erinnert er mich an Louis van Gaal", sagte der Spanier im Gespräch mit Stadio TV über Tuchel. "Er will ebenfalls einen sehr positionsorientierten Fußball spielen", erklärte er.

Herrera über PSG-Taktik: "System hat sich schon oft geändert"

Demnach sei Tuchel in den Augen des Mittelfeldspielers ein ganz anderer Trainertyp als beispielsweise Marcelo Bielsa. "Er lässt ebenfalls Offensivfußball spielen, aber mit einem sehr flexiblen System. Man muss sich bewegen, um überhaupt selbst an den Ball zu kommen", so Herrera weiter.

Der spanische Nationalspieler machte aber klar, dass das Tuchel-System beim französischen Serienmeister grundsätzlich durchaus variabel sei. "Das System hat sich in dieser Saison schon oft geändert, aber die Leute schauen sich die einfach nicht oft an. Wir haben schon oft mit einer Viererkette gespielt, bei der ein Verteidiger sich ins Mittelfeldspiel einschaltet", so der 30-Jährige weiter.

Ander Herrera wechselte im Sommer von United zu PSG

Herrera war der erste Transfer Louis van Gaals bei im Sommer 2014, als dieser die Red Devils als Trainer übernahm. Der Spanier spielte bis 2019 in Manchester, schloss sich im vergangenen Sommer aber dann PSG an.

Dort kommt er bis dato noch nicht richtig zur Entfaltung: In 18 Pflichtspielen und 993 Einsatzminuten gelang ihm nur ein einziger Treffer (ein Assist). Zumeist bekleidet er die Reservistenrolle.